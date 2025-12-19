В Азербайджане вводится запрет на распространение определенной информации в интернете

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане расширяется спектр информации, запрещенной к распространению на информационных ресурсах в интернете.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон «Об информации, информатизации и защите информации», который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, владелец интернет-информационного ресурса и его доменного имени или пользователь информационно-телекоммуникационной сети не должен допускать размещение на данном информационном ресурсе (информационно-телекоммуникационной сети) следующей информации, запрещенной к распространению:

сведения о действиях, которые при публичной демонстрации оскорбляют общественную мораль, выражают неуважение к обществу, включая аморальные выражения или жесты, создающие такое впечатление, а также демонстрацию частей тела способом, противоречащим нормам человеческой морали и национальным ценностям.

Законопроект поставлен на голосование и принят в первом чтении.

