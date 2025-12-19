В Губадлы будет построен модульный госпиталь

БАКУ/Trend/ - Среди запланированных проектов также предусмотрена установка модульного госпиталя из сэндвич-панелей на территории Губадлинского района.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на брифинге по итогам 2025 года и планам на будущее, состоявшемся сегодня в Баку.

«В число основных проектов, которые будут реализованы, входит также капитальный ремонт и реконструкция Центра семейного здоровья № 2 в Сумгайыте, а также Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи», – добавил он.

