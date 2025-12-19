Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам конгресса, посвященного 90-летию Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение к участникам международного научно-практического конгресса, посвященного 90-летию Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, в обращении говорится:

"Уважаемые участники конгресса!

Приветствую вас по случаю начала работы международного научно-практического конгресса, посвященного 90-летию Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, желаю каждому из вас новых успехов в вашей ответственной и почетной деятельности.

На этом конгрессе, в котором принимают участие известные ученые и специалисты из престижных медицинских учреждений мира, будет проведен подробный обмен мнениями по различным аспектам медицинской науки и здравоохранения. Верю, что ваши совместные усилия, направленные на обсуждение и решение актуальных вопросов при взаимном использовании международной практики, будут плодотворными.

Система здравоохранения в нашей стране вступила в новый этап своего развития. В соответствии с целями государственной политики в области здравоохранения, медицинские учреждения реконструируются на уровне самых современных стандартов, поощряются исследования, соединяющие науку и практику с применением новейших достижений медицинской техники. Институту усовершенствования врачей, умело справляющемуся с задачами, возложенными на него в этой сфере, принадлежат особые заслуги.

С момента создания институт прошел содержательный путь. Яркие страницы истории этого старинного научно-образовательного учреждения связаны с именем выдающегося государственного и научного деятеля Азиза Алиева. В нем и сейчас должным образом сохраняется профессиональная среда, сформированная в свое время поколением известных ученых. Институт, собравший на своей базе высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, завоевал репутацию центра, добившегося успехов в области усовершенствования и повышения квалификации врачей, уделяющего большое внимание изучению передового опыта и применению его в научно-практической плоскости, постоянно расширяющего свои международные связи.

С этой точки зрения символично, что столь важное международное мероприятие посвящено 90-летнему юбилею института. Уверен, что конгресс еще больше укрепит сотрудничество азербайджанских специалистов с зарубежными коллегами, внесет вклад в повышение качества медицинской помощи населению и развитие медицинской науки в целом."