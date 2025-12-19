Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Европарламента против Азербайджана (Обновлено)

БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял заявление по резолюции Европейского парламента против Азербайджана.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что для принятия заявления создана комиссия.

Председателем комиссии избран Шахин Исмаилов, а членами комиссии – Фазаиль Ибрагимли, Бахруз Магеррамов, Заур Шукюров и Парвана Велиева.

Члены Милли Меджлиса решительно осудили и отвергли в своих выступлениях резолюцию Европейского парламента против Азербайджана.

Председатель комиссии Ш. Исмаилов зачитал текст заявления.

После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.

