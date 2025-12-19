Истинная причина резолюции Европарламента - грязная кампания антиазербайджанских сил против независимой политики страны - депутат

БАКУ/Trend/ - Мы в очередной раз стали свидетелями предвзятого и политизированного шага Европейского парламента, направленного против внутренних дел Азербайджана, не имеющего правовой основы.

Вчера в Европарламенте состоялись слушания по Азербайджану, и если этот документ можно назвать резолюцией, то резолюция принята.

Как сообщает Trend, об этом заявил член Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Кямран Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По словам депутата, Европейский парламент годами преследует Азербайджан и пытается оказать давление на нашу страну под видом «демократии», «прав человека» и «верховенства права»:

«Однако мы прекрасно знаем, что истинная причина принятия этой резолюции — грязная кампания, проводимая антиазербайджанскими силами против независимой политики нашей страны, ее растущего влияния в регионе и продвигаемой ею мирной повестки дня.

Утверждения, содержащиеся в этой резолюции, основаны на полностью сфабрикованной и ложной информации. В Азербайджане полностью обеспечено верховенство права, и никто не подвергается преследованиям за свою профессиональную деятельность или политические взгляды. Называть привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления, «репрессиями» - это не что иное, как неуважение к международному праву и нашей независимой судебной системе.

Речь идет не о деятельности Европейского парламента, а о внутреннем разложении и моральном банкротстве этого института, который позиционирует себя миру как «маяк демократии» и «крепость прав человека». Что же на самом деле делают те, кто годами читал нам лекции о «европейских ценностях», преподавал другим государствам уроки прозрачности, чем они занимаются? Ответ прост и ясен: политической коммерцией и коррупцией».

Депутат подчеркнул, что недавние коррупционные скандалы в Европейском парламенте показали, что даже вице-президенты этой машины двойных стандартов попадаются на удочку мошенников. Это не вина нескольких человек. Это доказательство того, насколько сама система открыта для взяточничества.

«Европейский парламент, уже заслуживший репутацию политической биржи, потонувший в болоте коррупции, все еще осмеливается указывать пальцем на другие страны. Само учреждение, не способное контролировать внутри себя лоббистскую деятельность и не желающее обеспечивать финансовую прозрачность, обвиняет других - это высшее проявление лицемерия.

Для них коррупция «проблема» только тогда, когда она не служит их собственным интересам. Но когда дело доходит до миллионов, поступающих в их карманы, они называют это «дипломатией» или «сотрудничеством». Это означает, что моральный авторитет Европейского парламента ниже нуля. Поэтому европейский центр политических махинаций, искусственной деятельности и фальшивых резолюций даже не имеет права указывать Азербайджану путь или что-либо диктовать", - заключил он.

