Минэкономики Азербайджана и ООН обсудили приоритеты сотрудничества в области устойчивого развития

БАКУ/Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и постоянный координатор Организации Объединённых Наций в Азербайджане Владанка Андреева обсудили приоритеты сотрудничества в области устойчивого развития.

Как сообщает Trend, информацией об этом поделился М.Джаббаров в аккаунте в X.

"Во время встречи с постоянным координатором Организации Объединенных Наций в Азербайджане Владанкой Андреевой мы обсудили ключевые приоритеты повестки сотрудничества с ООН.

Мы обменялись мнениями по вопросам реализации Рамочной программы устойчивого развития ООН–Азербайджан на 2026-2030 годы, разработки Национальной системы мониторинга Целей устойчивого развития для укрепления контроля за их выполнением, а также продолжения усилий по локализации ЦУР в регионах при сотрудничестве с профильными агентствами ООН.

Мы выражаем искреннюю благодарность Владанке Андреевой за её ценный вклад в укрепление высокоуровневого партнерства между Страновой командой ООН и правительством Азербайджана в период ее работы и желаем ей дальнейших успехов в будущей деятельности", - говорится в публикации.