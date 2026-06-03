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Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Германией (ФОТО)

Энергетика Материалы 3 июня 2026 18:40 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Германией (ФОТО)
Фото: Министерство энергетики Азербайджанской Республики
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В рамках Бакинской энергетической недели министр энергетики Парвиз Шахбазов провел встречу с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом и представителями ведущих немецких компаний.

Как сообщили Trend в министерстве, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Германией в энергетической сфере. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в области природного газа, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, водорода, тепловых насосов, систем хранения энергии и электроэнергетической инфраструктуры.

Были высоко оценены начало поставок газа из Азербайджана в Германию, растущая роль страны в энергетической безопасности Европы, а также курс на энергетический переход. Была представлена информация о реализуемых в Азербайджане проектах в области возобновляемой энергии, электроэнергетических интерконнекторах, коридорах зеленой энергии и возможностях экспорта электроэнергии в Европу. На фоне планов, связанных с региональной связностью и водородом, с немецкими компаниями состоялся обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества.

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Германией (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Германией (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Германией (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Германией (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Германией (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Германией (ФОТО)

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