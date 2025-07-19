Вырос экспорт электроэнергии из Азербайджана в Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано около 450,9 миллиона кВтч электроэнергии.

Как сообщили Trend в Государственном комитете статистики, доходы от экспорта этой суммы электроэнергии составили 25,7 миллиона долларов США.

Экспорт электроэнергии в Грузию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 26,2 млн кВтч или на 6,2%, а в стоимостном выражении - на 4,2 млн долларов США или на 19,6%.

В то же время за первые пять месяцев 2025 года из Грузии в Азербайджан было продано электроэнергии на сумму 468,9 тысячи долларов США в объеме 7,2 миллиона кВтч.

Этот показатель на 867,2 тыс. долларов США или на 64,9% меньше в стоимостном выражении и на 13,3 млн кВтч или на 65% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что всего за январь-май 2025 года из Азербайджана в Россию, Грузию, Иран и Турцию было экспортировано электроэнергии на сумму 37,4 миллиона долларов США в объеме 658,1 миллиона кВтч.

Также за отчетный период из России, Грузии и Ирана в Азербайджан было продано 55,1 миллиона кВтч электроэнергии на сумму 2 миллиона долларов США.