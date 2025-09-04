Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Оценены возможности сотрудничества Азербайджана и Бразилии в горнодобывающей промышленности

Экономика Материалы 4 сентября 2025 14:06 (UTC +04:00)
Фото: Министерство экономики Азербайджанской Республики

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Оценен потенциал партнерства между Азербайджаном и Бразилией в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность и переработка полезных ископаемых.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Так, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, находящийся с визитом в Бразилии, встретился с секретарем министерства горнодобывающей промышленности и энергетики по нефти, природному газу и биотопливу Бразилии Ренато Дутро.

На встрече была предоставлена ​​информация о бизнес-среде Азербайджана, важных реформах и целях, реализуемых в энергетическом секторе, международных инвестиционных инструментах, в которых наша страна является партнером ряда стран, а также были отмечены возможности партнерства.

Стороны обменялись мнениями о потенциале сотрудничества в таких областях, как энергетика, горнодобывающая промышленность и переработка полезных ископаемых, договорились о развитии сотрудничества между соответствующими ведомствами двух стран в сферах, представляющих взаимный интерес.

