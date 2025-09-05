Азербайджан и ICAO договорились о расширении сотрудничества в области гражданской авиации

БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Эльмином Мамедовым провела в Берне встречу с Генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуаном Карлосом Салазаром и Региональным директором Европейского и Северо‑Атлантического бюро ICAO Николя Ралло.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Салазар высоко оценил активную роль Азербайджана в рамках ICAO в регионе, отметив успешное выполнение ряда значимых проектов и заверив, что организация продолжит поддерживать страну и в будущем. Он подчеркнул важность дальнейшего развития гражданской авиации в Азербайджане, предложив разработку Обобщенного плана гражданской авиации. Он добавил, что подобные инициативы уже эффективно используются ведущими авиационными государствами и служат важным инструментом для системного планирования и координации целей роста.

Заместитель министра Эльмин Мамедов подчеркнул значимость такого системного подхода для дальнейшего развития авиационного сектора Азербайджана. Он отметил, что правительство, органы гражданской авиации и авиационная промышленность будут работать совместно под руководством ICAO для разработки и эффективной реализации такого плана.

"Азербайджанской делегации также рассказали о Стратегическом плане ICAO на 2026–2050 годы и целях трансформации. Было отмечено, что организация уже приступила к реализации этих целей, определила ключевые направления развития и предпринимает конкретные шаги для удовлетворения запросов государств-членов. При этом подчеркнуто, что роль ICAO ранее ограничивалась исключительно функцией межправительственной организации по установлению международных авиационных стандартов, а сегодня, сохраняя эти основные функции, она также активно поддерживает государства‑члены в правильной оценке и удовлетворении их ожиданий.

На встрече азербайджанская делегация передала Генеральному секретарю ICAO официальное приглашение от министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева. Было подчеркнуто, что такой визит будет способствовать продолжению сотрудничества высокого уровня между ICAO и Азербайджаном, а также предоставит возможность представить реализуемые в стране авиационные проекты этому специализированному международному органу.

Также обсуждалась возможность проведения международного мероприятия ICAO в Азербайджане в 2026 или 2027 году. Акцент был сделан на расширение сотрудничества между ICAO и Государственным агентством гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта, включая обучение авиационных специалистов, развитие совместных учебных программ, повышение безопасности полётов, авиационной безопасности и охраны окружающей среды с привлечением специалистов Азербайджана, подготовленных в соответствии с требованиями ICAO. Представители также проинформировали о проекте "Зелёный аэропорт Алят", который воплощает экологически устойчивые подходы в развитии аэропортовой инфраструктуры и соответствует международным экологическим стандартам при поддержке ICAO," - говорится в информации.

На встрече было уделено особое внимание расследованию аварии самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», произошедшей 25 декабря 2024 года. Азербайджанская сторона выразила благодарность ICAO за постоянную поддержку расследования, проводимого в Казахстане. Одним из ключевых моментов, подчеркнутых Азербайджаном, стала необходимость проведения судебной экспертизы компетентным и опытным специализированным органом. ICAO отметила, что тщательное и беспристрастное расследование является основным требованием Приложения 13 к Чикагской конвенции и вновь подтвердила, что продолжит поддерживать государства‑члены в соблюдении глобальных стандартов авиационной безопасности.

По итогам встречи стороны договорились о расширении сотрудничества между ICAO, Государственным агентством гражданской авиации и авиационной промышленностью Азербайджана в различных областях. Азербайджан подтвердил свою поддержку политике ICAO по внедрению глобальных стандартов в области безопасности полётов, авиационной безопасности и охраны окружающей среды.