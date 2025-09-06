Кыргызстан и США обсудили укрепление сотрудничества и политического диалога

БИШКЕК /Trend/ - 3 сентября в Вашингтоне прошла встреча посла Кыргызстана в США Айбека Молдогазиева с руководителем Бюро по делам Центральной и Южной Азии Госдепартамента США Бетани Моррисон, передает Trend.

Как сообщили в МИД Кыргызстана, стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американских отношений, уделив особое внимание укреплению политического диалога, проведению совместных мероприятий, расширению торгово-экономического взаимодействия, а также визовой тематике.

Айбек Молдогазиев выразил благодарность американской стороне за поздравительные послания президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, направленные по случаю Дня независимости Кыргызстана.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать наращивать сотрудничество и укреплять двусторонние связи в духе взаимной выгоды.