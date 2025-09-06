Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и Катар обсудили возможности укрепления совместной инвестиционной деятельности

Экономика Материалы 6 сентября 2025 16:17 (UTC +04:00)
Азербайджан и Катар обсудили возможности укрепления совместной инвестиционной деятельности
Фото: Министерство Экономики Азербайджанской Республики

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Катар обсудили возможности укрепления совместной инвестиционной деятельности.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети "X".

«В рамках визита в Катар прошла встреча с генеральным директором Инвестиционного фонда Катара Мохаммедом Саифом Аль-Сувейди. Мы отметили наличие больших возможностей для укрепления совместной инвестиционной деятельности. Обсудили вопросы взаимных инвестиций, потенциальные совместные проекты, а также расширение партнерских отношений между бизнес-субъектами обеих стран», — говорится в публикации.

