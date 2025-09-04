Информационному порталу Day.Az исполняется 22 года

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 22 года со дня создания информационного портала Day.Az.

Day.Az продолжает оставаться одним из лидеров азербайджанского интернет-пространства как по посещаемости, так и по количеству предоставляемых читателям возможностей. За последние годы сайт Day.Az технологически обновился в соответствии с последними мировыми тенденциями. На базе сайта создан многофункциональный портал, который до сих пор остается единственным в Азербайджане.

Day.Az включает в себя информационную платформу, видеохостинг NewsTube, платформу самого подробного прогноза погоды по всем регионам Азербайджана weather.day.az, онлайн-расписание авиарейсов Международного аэропорта Гейдар Алиев avia.day.az, сервис курса валют во всех банках страны azn.day.az и многое другое.

Все эти функции и возможности для пользователей позволяют Day.Az оставаться одним из самых посещаемых в Азербайджане сайтов.

Быстрыми темпами растет популярность Day.Az в социальных сетях. Достаточно сказать, что на страницу Day.Az в Facebook подписаны более 209 тысяч реальных пользователей, а на видеопортал NewsTube - почти 700 000 посетителей. Кроме того, портал активно расширяет аудиторию Telegram и TikTok. Лишь за несколько месяцев страница Day.Az в TikTok привлекла свыше 19 тысяч подписчиков, а ролики собирают миллионы просмотров.

Кроме того, Day.Az укрепил свои позиции в качестве лидирующего русскоязычного СМИ Южного Кавказа, о чем свидетельствуют последние данные независимой мониторинговой платформы "Медиалогия". Так, по данным платформы, Day.Az возглавляет медиарейтинг СМИ, работающих на русском языке в Азербайджане.

В медиапространстве Грузии Day.Az занимает 4-е место, опередив несколько локальных ресурсов. Day.Az и Trend - единственные азербайджанские СМИ в десятке главных медиаресурсов на грузинском рынке.

В Армении Day.Az стал единственным азербайджанским медиа, стабильно попадающим в местный медиарейтинг. Day.Az занимает 8-е место в десятке самых популярных СМИ в Армении.

Коллектив Агентства международной информации Trend поздравляет своих коллег с этой знаменательной датой, желает новых творческих успехов и благополучия.