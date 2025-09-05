Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Число активных плательщиков НДС в Азербайджане увеличилось

Экономика Материалы 5 сентября 2025 10:25 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 сентября этого года количество активных налогоплательщиков в Азербайджане составило 831 тысячу человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговою службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, это на 3% больше по сравнению с началом текущего года.

В то же время, за отчетный период количество активных плательщиков налога на добавленную стоимость увеличилось на 6,4%, достигнув 56,2 тысячи, а количество активных хозяйствующих субъектов (объектов) выросло на 4,9%, составив 228,2 тысячи.

