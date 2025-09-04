Получены заявки на сотрудничество с JetBrains из Азербайджана - Андрей Иванов

БАКУ /Trend/ - Получены заявки на сотрудничество с JetBrains из Азербайджана.

Об этом сказал Trend старший вице-президент по персоналу, исследованиям и инвестициям компании JetBrains Андрей Иванов в кулуарах мирового финала ICPC 2025 года.

"Сотрудничество, которое мы можем предполагать, скорее всего, будет с системой среднего образования Азербайджана. У нас есть несколько университетских проектов. Университет Констрактер в Бремене - наш партнёр. У нас также есть университет в Пафосе, который сейчас участвует в соревнованиях. Мы стараемся привлекать самых талантливых детей, то есть выпускников школ, для обучения в этих университетах. Азербайджан - одна из самых перспективных стран в этом плане. Так что такое сотрудничество возможно. Мы получили несколько заявок из Азербайджана на сотрудничество с JetBrains. Мы хотели бы, чтобы наша компания внесла свой вклад в развитие Азербайджана", - сказал старший вице-президент.

Он подчеркнул, что в целом для помощи системе образования необходим местный партнёр.

"Что может сделать JetBrains? JetBrains может предоставить финансирование, учебные материалы и необходимые инструменты. Кроме того, JetBrains может пригласить самых талантливых детей в некоторые из наших образовательных лагерей. Но для того, чтобы всё это стало реальностью, нам нужен местный партнёр. У нас состоялся очень содержательный разговор с представителями Центрального банка Азербайджана. Так что это может стать началом плодотворного сотрудничества. Мы продолжим переговоры с заинтересованными сторонами в Азербайджане", - заключил Андрей Иванов.

