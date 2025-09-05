Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Служба электронной безопасности Азербайджана выявила фишинговую атаку через Telegram

Общество Материалы 5 сентября 2025 12:31 (UTC +04:00)
Служба электронной безопасности Азербайджана выявила фишинговую атаку через Telegram

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторинга, проведенного Службой электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, были выявлены важные результаты, связанные с фишинговой атакой через Telegram.

Как сообщает Trend, об этом заявили в СЭБ.

Отмечается, что в результате анализа была подготовлена схематическая карта используемой в атаке инфраструктуры, определены IP-адреса и цепочки перенаправлений.

Также получена подробная информация о процессе взлома аккаунтов. С результатами анализа можно ознакомиться подробней на сайте ведомства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости