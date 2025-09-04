Кыргызстан и Китай подписал соглашение о реконструкции двух агрегатов Уч-Курганской ГЭС

БИШКЕК /Trend/ - В Китае подписано дополнительное соглашение о параллельной реконструкции двух гидроагрегатов Уч-Курганской ГЭС в Кыргызстане, сообщили в министерстве энергетики Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, 3 сентября в рамках визита президента Садыра Жапарова в Китай министр энергетики Таалайбек Ибраев провёл переговоры с президентом компании China National Electric Engineering Co., LTD Ян Вэньхуаном. Стороны обсудили развитие энергетического сотрудничества и реализацию проекта модернизации станции.

В министерстве сообщили, что в 2026 году планируется одновременная замена двух агрегатов, что позволит увеличить мощность ГЭС на 18 МВт. Такой шаг впервые реализуется в рамках программ по обновлению энергетической отрасли Кыргызстана и направлен на рост выработки электроэнергии. Генподрядчиком назначена компания China National Electric Engineering Co., LTD.

По итогам визита гендиректор ОАО «Электрические станции» Алпбек Садыров и заместитель главы китайской компании Ян Бо подписали соответствующее соглашение.