Названа годовая пропускная способность железной дороги Горадиз-Агбенд

АГБЕНД /Trend/ - Годовая пропускная способность железной дороги Горадиз-Агбенд составит 15 миллионов тонн.

Как передает корреспондент Trend, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) Бахтияр Гаджиев.

По его словам, строительство железной дороги Горадиз-Агбенд ведется в три этапа.

"Завершено строительство 259 водопропускных труб, 39 мостов, 4 скотопрогонов, 5 водоотводных труб и путепроводов, а также 7 подземных переходов. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы на 4 тоннелях, 1 мосту, 1 галерее и 3 водопропускных трубах. По завершении работ годовая пропускная способность составит 15 миллионов тонн", - подчеркнул Б.Гаджиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!