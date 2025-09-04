Усилиями IDEA в Хачмазе спасены незаконно содержавшиеся животные (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На основании гражданского обращения, поступившего на официальный аккаунт в социальных сетях Общественного объединения IDEA, по инициативе общественного объединения и при совместном участии сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов были проведены мероприятия срочного расследования в одном из объектов общественного питания, действующих в Хачмазском районе.

Как сообщили Trend в Общественном объединении, в результате расследования был выявлен факт незаконного содержания ряда видов фауны в ресторане «Чянлибель», расположенном на территории районного села Мюшкюр.

Специалисты-ветеринары Бакинского зоологического парка изъяли с территории одного обычного фламинго (Phoenicopterus roseus), двух лебедей-кликунов и трех шиншилл, занесенных в «Красную книгу» Азербайджанской Республики. В ходе первичного осмотра спасенных животных был установлен факт подрезки крыльев у фламинго и лебедей-кликунов с целью воспрепятствовать их естественной миграции.

В настоящее время продолжаются обследование и реабилитация животных в клинических условиях.

Общественное объединение IDEA вновь призывает граждан беречь природу и не допускать незаконного содержания диких животных, а в случае выявления подобных фактов информировать Общественное объединение IDEA посредством горячей линии «1113 - Скорая помощь природе» или через официальные каналы в социальных сетях.