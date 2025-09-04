Иранская компания Marun остановила снижение добычи сырой нефти

БАКУ/ Trend/ - Иранская нефтегазодобывающая компания Marun за последний год предотвратила ежедневное снижение добычи сырой нефти на 15 000 баррелей.

Как передает Trend, об этом сообщил генеральный директор компании Кубад Насери.

Для этого были построены трубопроводы для транспортировки сернистой нефти: 18-километровый трубопровод диаметром 10 дюймов между НПЗ №5 и НПЗ №3 помог избежать падения добычи на 25 000 баррелей в сутки, а 17-километровый трубопровод от завода Купал до перерабатывающего завода Марун №1 позволил ежедневно перекачивать 15 000 баррелей сернистой нефти, обеспечив дополнительно 8 000 баррелей с ранее закрытых скважин.

За этот период с использованием оборудования MOS и MOT было добыто более 150 000 баррелей сырой нефти. Насери отметил, что расширение мощностей по транспортировке и переработке сернистой нефти также позволило прекратить ежедневное сжигание 20 млн куб. футов попутного газа.

Нефтегазодобывающая компания Marun, входящая в состав Национальной компании южной нефтяной зоны Ирана, управляет 404 скважинами. Её ежедневная добыча составляет 562 000 баррелей нефти, из которых 360 000 баррелей направляются на Исфаханский НПЗ, а оставшиеся 202 000 баррелей — на остров Харк. Кроме того, добывается 570 млн куб. футов попутного газа, 25 000 баррелей сжиженного газа и 7 000 баррелей газового конденсата ежедневно.