Подписан крупный контракт в рамках проекта Shah Deniz Compression

БАКУ/Trend/ - Консорциум "Шах Дениз" заключил контракт на $321 млн с Azfen на изготовление надводной части платформы проекта SDC, сообщает в четверг Trend со ссылкой на bp.

Как сообщается, данный этап следует за принятием окончательного инвестиционного решения по проекту SDC в июне 2025 года и является важным шагом вперёд в его реализации.

"В рамках контракта предусмотрены изготовление, сборка, установка и интеграция надводной части весом 8 500 тонн для платформы SDC. Работы будут выполняться на территории Азербайджана на строительной площадке компании Azfen в Байыле с использованием местной инфраструктуры и ресурсов. Начало строительных работ запланировано на четвертый квартал 2025 года, их завершение ожидается к концу 2028 года. Реализация проекта позволит создать более 3 000 рабочих мест, при этом свыше 90% из них займут местные специалисты", - сказали в bp.

Отметим, что проект SDC стоимостью 2,9 млрд долларов, являющийся следующим этапом разработки гигантского газового месторождения "Шах Дениз", направлен на освоение и добычу запасов газа с низким давлением, а также на максимальное извлечение ресурсов.

Ожидается, что проект позволит обеспечить добычу и экспорт около 50 млрд кубометров дополнительного газа и примерно 25 млн баррелей дополнительного конденсата с месторождения "Шах Дениз".

Платформа SDC, оснащённая четырьмя компрессорами мощностью по 11 МВт, будет выполнять функции хост-объекта для компрессии газа как с платформы Shah Deniz Alpha (SDA), так и с платформы SDB. Это означает, что перед подачей на береговой терминал Сангачал экспортный газ с этих платформ будет подвергаться компрессии на SDC.

В рамках проекта также предусмотрена установка ряда сопутствующих объектов на шельфе в контрактной зоне "Шах Дениз", а также выполнение дополнительных работ (brownfield) на платформах SDA, SDB и на терминале Сангачал.

Строительные работы планируется начать в 2025 году, завершение ожидается в 2029 году, чтобы обеспечить поступление первого газа на компрессию с платформы SDA в 2029 году и с платформы SDB — в 2030 году.