Узбекистан и Пакистан расширяют партнерство в кожевенной промышленности

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Торгово-промышленной палате Узбекистана прошла встреча с представителями ведущих пакистанских компаний кожевенной отрасли, передает Trend.

В переговорах приняли участие заместитель председателя ТПП Дилшод Расулов и председатель Ассоциации «Uzcharmsanoat» Акбар Султонов.

Пакистанскую делегацию составили руководители таких авторитетных предприятий, как Alliance Plus Co./Pak Overseas Enterprises, Mamba Fashion, Jannat Leather Industries, Fahim Brothers, MD Tannery Works, Saeed Leather и Palm & Finger Co.

Стороны обсудили перспективы инвестиций, действующие налоговые и таможенные преференции, возможности создания совместных производств и вопросы реэкспорта продукции в страны Центральной Азии и Россию. Особый акцент сделан на внедрение современных технологий в кожевенной промышленности и подготовку квалифицированных специалистов.

Было отмечено, что сотрудничество с пакистанскими компаниями позволит увеличить объем взаимной торговли и наладить выпуск конкурентоспособной продукции для региональных рынков.