Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Узбекистан и Пакистан расширяют партнерство в кожевенной промышленности

Узбекистан Материалы 6 сентября 2025 03:42 (UTC +04:00)
Узбекистан и Пакистан расширяют партнерство в кожевенной промышленности

Читайте Trend в

Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
Все материалы

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Торгово-промышленной палате Узбекистана прошла встреча с представителями ведущих пакистанских компаний кожевенной отрасли, передает Trend.

В переговорах приняли участие заместитель председателя ТПП Дилшод Расулов и председатель Ассоциации «Uzcharmsanoat» Акбар Султонов.

Пакистанскую делегацию составили руководители таких авторитетных предприятий, как Alliance Plus Co./Pak Overseas Enterprises, Mamba Fashion, Jannat Leather Industries, Fahim Brothers, MD Tannery Works, Saeed Leather и Palm & Finger Co.

Стороны обсудили перспективы инвестиций, действующие налоговые и таможенные преференции, возможности создания совместных производств и вопросы реэкспорта продукции в страны Центральной Азии и Россию. Особый акцент сделан на внедрение современных технологий в кожевенной промышленности и подготовку квалифицированных специалистов.

Было отмечено, что сотрудничество с пакистанскими компаниями позволит увеличить объем взаимной торговли и наладить выпуск конкурентоспособной продукции для региональных рынков.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости