Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 сентября

Экономика Материалы 4 сентября 2025 09:09 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 сентября

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 сентября.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9807 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0413 маната, 100 российских рублей - 2.0993 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9807
AUD 1,1098
BYN 0,5707
BGN 1,0131
AED 0,4628
KRW 0,122
CZK 0,0811
CNY 0,238
DKK 0,2654
GEL 0,6308
HKD 0,218
INR 0,0193
GBP 2,2825
IRR 0,0302
SEK 0,1802
CHF 2,1132
ILS 0,5058
CAD 1,2311
KWD 5,5581
KZT 0,3148
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5033
MDL 0,1025
NOK 0,1692
UZS 0,0137
PKR 0,6033
PLN 0,4657
RON 0,3903
RUB 2,0993
RSD 0,0169
SGD 1,3187
SAR 0,4531
xdr 2,3223
TRY 0,0413
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,1467
NZD 0,9976
