Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 сентября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 сентября.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9807 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0413 маната, 100 российских рублей - 2.0993 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9807
|AUD
|1,1098
|BYN
|0,5707
|BGN
|1,0131
|AED
|0,4628
|KRW
|0,122
|CZK
|0,0811
|CNY
|0,238
|DKK
|0,2654
|GEL
|0,6308
|HKD
|0,218
|INR
|0,0193
|GBP
|2,2825
|IRR
|0,0302
|SEK
|0,1802
|CHF
|2,1132
|ILS
|0,5058
|CAD
|1,2311
|KWD
|5,5581
|KZT
|0,3148
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5033
|MDL
|0,1025
|NOK
|0,1692
|UZS
|0,0137
|PKR
|0,6033
|PLN
|0,4657
|RON
|0,3903
|RUB
|2,0993
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3187
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3223
|TRY
|0,0413
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,1467
|NZD
|0,9976