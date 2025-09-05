В рамках внеочередной сессии парламента Азербайджана состоится специальное заседание

БАКУ /Trend/ - В соответствии с частью 2 статьи 88 Конституции Азербайджанской Республики депутаты Милли Меджлиса (парламент) обратились к спикеру Сахибе Гафаровой с просьбой о созыве внеочередной сессии парламента.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что спикер парламента, учитывая данное обращение, подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии.

Согласно распоряжению, 9 сентября в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса состоится специальное заседание на тему "Вашингтонские соглашения: торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства".