Задержанные в Баку граждане России недавно встретились с членами своих семей - Аппарат омбудсмена

БАКУ /Trend/ - Задержанные в Баку граждане России недавно встретились с членами своих семей.

Об этом Trend сообщили в Аппарате омбудсмена.

Согласно информации, по поручению уполномоченного по правам человека в Азербайджанской Республике (омбудсмена) Сабины Алиевой данный вопрос находится в центре внимания Национальной превентивной группы.

"Эта группа принимает членов их семей в офисе, поступающие заявления рассматриваются своевременно и в рамках законодательства, выдаются разрешения и при необходимости оказывается помощь. В эти дни состоялась очередная встреча задержанных со своими близкими", - сказали в Аппарате омбудсмена.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД 30 июня 2025 года в Бакинском филиале ИА "Россия сегодня", были задержаны исполнительный директор Бакинского филиала ИА "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан") Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов, решением Хатаинского районного суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!