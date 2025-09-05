Учредитель компании ACWA Power направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Учредитель и председатель Совета директоров компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мухаммад Абунайян направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

От имени компании ACWA Power передаю Вам и гордому народу Азербайджана искренние поздравления по случаю подписания 8 августа 2025 года в Вашингтоне исторической Совместной декларации между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Под Вашим дальновидным руководством Азербайджан одержал решительную победу в 44-дневной Отечественной войне, восстановив свой суверенитет и территориальную целостность. Сегодня Вы превратили этот военный успех в дипломатический триумф, который сформирует будущее региона, обеспечит справедливый и прочный мир.

Это достижение демонстрирует Вашу твердую приверженность стабильности и процветанию Вашей страны, а также Вашу способность руководить с дальновидностью и решительностью, превращая вызовы в возможности для устойчивого прогресса.

Как компания ACWA Power, мы гордимся тем, что стали свидетелями этого важного момента в истории Азербайджана, и остаемся приверженными поддержке устойчивого развития страны в эту новую эпоху мира и сотрудничества.

Еще раз искренне поздравляю Вас, желаю постоянных успехов в Вашей деятельности во имя более яркого будущего Азербайджана, прошу принять мои наилучшие пожелания".