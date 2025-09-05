Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)

Культура Материалы 5 сентября 2025 17:05 (UTC +04:00)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Фото: Союз кинематографистов Азербайджана

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Режиссёр Али-Саттар Гулиев готовит к выходу свой новый короткометражный фильм "Шарлотта", снятый при поддержке Союза кинематографистов Азербайджана (AKİ), сообщили Trend Life в пресс-службе AKİ.

Фильм, снятый в жанре мелодрамы, рассказывает о молодом парне, который перед отъездом за границу пытается найти добрые руки для своего любимого кота. Но, как признаётся сам режиссёр: "Шарлотта" - это не просто история про прощание с пушистым другом. Это фильм о тех маленьких и больших моментах расставания, которые оставляют след в сердце навсегда". Фильм рассчитан на зрителей от 12 лет и старше. Премьера 13-минутного фильма запланирована на 2026 год.

Автор сценария и продюсер - Али-Саттар Гулиев, оператор - Васиф Велизаде, художник-постановщик - Сабина Джафар, В ролях – народный артист Шамиль Сулейманлы, актеры Мурад Шукюрлю, Абульфаз Искендеров, Сара Исмайлова и Рустам Бабазаде.

Проект реализован при поддержке АКИ, а также при организационной помощи Ultra Production и Cult Baku. Медийная поддержка — İTV, CNF Production и Narimanfilm.

Отметим, что Али-Саттар Гулиев - режиссер фильмов "Прощай, Шмидт!", "Олимпия" и "Когда стадионы молчат".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости