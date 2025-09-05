Как перед отъездом за границу азербайджанский юноша пытался найти добрые руки для любимого кота (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Режиссёр Али-Саттар Гулиев готовит к выходу свой новый короткометражный фильм "Шарлотта", снятый при поддержке Союза кинематографистов Азербайджана (AKİ), сообщили Trend Life в пресс-службе AKİ.

Фильм, снятый в жанре мелодрамы, рассказывает о молодом парне, который перед отъездом за границу пытается найти добрые руки для своего любимого кота. Но, как признаётся сам режиссёр: "Шарлотта" - это не просто история про прощание с пушистым другом. Это фильм о тех маленьких и больших моментах расставания, которые оставляют след в сердце навсегда". Фильм рассчитан на зрителей от 12 лет и старше. Премьера 13-минутного фильма запланирована на 2026 год.

Автор сценария и продюсер - Али-Саттар Гулиев, оператор - Васиф Велизаде, художник-постановщик - Сабина Джафар, В ролях – народный артист Шамиль Сулейманлы, актеры Мурад Шукюрлю, Абульфаз Искендеров, Сара Исмайлова и Рустам Бабазаде.

Проект реализован при поддержке АКИ, а также при организационной помощи Ultra Production и Cult Baku. Медийная поддержка — İTV, CNF Production и Narimanfilm.

Отметим, что Али-Саттар Гулиев - режиссер фильмов "Прощай, Шмидт!", "Олимпия" и "Когда стадионы молчат".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!