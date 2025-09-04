В Азербайджане приняты новые госстандарты в нефтехимической отрасли

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подчиняющийся Государственному агентству по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, принял 8 новых государственных стандартов в нефтехимической отрасли.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство, согласно информации, были приняты следующие стандарты:

AZS CT PK 2473:2025 "Масла для механических трансмиссионных систем категорий GL-4, GL-5 для всех сезонов. Технические условия"

AZS ГОСТ 30333:2025 "Паспорт безопасности химических продуктов. Общие требования"

AZS ГОСТ P 51634:2025 "Масла для автомобильных и тракторных двигателей. Общие технические требования"

AZS СТ РК 2471:2025 "Универсальные моторные масла для категорий API SF, SJ, SL, SM, SN, CF-4, CG-4, CH-4, CL-4, CJ-4 для всех сезонов. Технические условия"

AZS ГОСТ 28084:2025 "Хладагенты с низкой температурой замерзания"

AZS ГОСТ 33341:2025 "Компоненты с низкой температурой замерзания и хладагенты для систем теплообмена для всех сезонов. Технические условия"

AZS СТ РК 2468:2025 "Гидравлическое масло АУП. Технические условия"

AZS СТ РК 2467:2025 "МГЕ-46B масло для гидростатических передач. Технические условия"

Целью этих стандартов является расширение производства смазочных масел и установление их требований безопасности на основе единых норм и правил.

Новые государственные стандарты были обсуждены в Техническом комитете по стандартизации добавок, смазочных материалов, масел и специальных жидкостей (AZSTAND/TK 34) и приняты AZSTAND. Они были включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Отмечается, что новые государственные стандарты были подготовлены на основе аутентичного перевода соответствующих международных стандартов, чтобы использовать их в качестве эталонных стандартов для Технического регламента "Требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" в рамках выполнения пункта 8.2.2 Государственной программы на 2023-2025 годы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями.