Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы энергетики и взаимных инвестиций

Экономика Материалы 4 сентября 2025 12:35 (UTC +04:00)
Фото: Микяил Джаббаров/X

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) состоялись обсуждения партнерства в области энергетики и взаимных инвестиций.

Как передает в четверг Trend, об этом об этом в своем аккаунте X сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы провели видеоконференцию с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Ахмедом Аль-Джабером. Мы подчеркнули успешные партнерские отношения между нашими странами. Были обсуждены совместно реализуемые проекты, партнерство в энергетической сфере, взаимные инвестиции и перспективы развития сотрудничества", — говорится в сообщении.

