Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Баку состоится ретроспектива фильмов, посвященная творчеству Максуда Ибрагимбекова

Культура Материалы 5 сентября 2025 17:37 (UTC +04:00)
В Баку состоится ретроспектива фильмов, посвященная творчеству Максуда Ибрагимбекова

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - С 10 по 13 сентября в Киноцентре "Низами" будет представлена специальная программа, посвящённая 90-летнему юбилею выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 – 2016), посвященный 90-летию со дня его рождения, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.

В рамках мероприятия, организованного Министерством культуры Азербайджана, Государственным фондом кино Азербайджана и Центром творчества Максуда Ибрагимбекова состоится ретроспектива фильмов, автором сценария которых является сам Мастер.

Вход на все показы свободный!

Программа:

  • 10 сентября, 17:00 - "Наш учитель Джабиш" (Bizim Cəbiş müəllim),
  • 11 сентября, 16:00 - "Последняя ночь детства" (Uşaqlığın son gecəsi),
  • 12 сентября, 16:00 – "Кто поедет в Трускавец?" (Truskavetsə kim gedəcək),
  • 13 сентября, 16:00 – "Море" (Dəniz)

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости