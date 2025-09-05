В Баку состоится ретроспектива фильмов, посвященная творчеству Максуда Ибрагимбекова

БАКУ /Trend Life/ - С 10 по 13 сентября в Киноцентре "Низами" будет представлена специальная программа, посвящённая 90-летнему юбилею выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 – 2016), посвященный 90-летию со дня его рождения, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.

В рамках мероприятия, организованного Министерством культуры Азербайджана, Государственным фондом кино Азербайджана и Центром творчества Максуда Ибрагимбекова состоится ретроспектива фильмов, автором сценария которых является сам Мастер.

Вход на все показы свободный!

Программа:

10 сентября, 17:00 - "Наш учитель Джабиш" (Bizim Cəbiş müəllim),

11 сентября, 16:00 - "Последняя ночь детства" (Uşaqlığın son gecəsi),

12 сентября, 16:00 – "Кто поедет в Трускавец?" (Truskavetsə kim gedəcək),

13 сентября, 16:00 – "Море" (Dəniz)

