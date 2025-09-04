Всемирный банк проводит энергетический аудит на Azeraluminium для поддержки декарбонизации в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В рамках продолжающейся технической помощи Всемирного банка Азербайджану и в тесном сотрудничестве с местными партнерами был проведен энергетический аудит на производственном объекте Azeraluminium LLC в городе Гянджа, отражающий общее стремление к продвижению декарбонизации промышленности в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Всемирный банк.

Отмечается, что целью данного мероприятия было помочь выявить практические возможности для улучшения энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) на крупнейшем алюминиевом производстве страны.

Согласно информации, эта деятельность была выполнена в рамках программы Азербайджанского быстрого технического ассистирования (AZTAF), финансируемой Европейским Союзом и реализуемой Всемирным банком. AZTAF поддерживает правительство Азербайджана в повышении энергоэффективности в строительном секторе, включая промышленные и коммерческие объекты, а также укрепляет возможности заинтересованных сторон для реализации и финансирования мероприятий по экономии энергии.

"Команда Всемирного банка начала работу с встречи в Баку, на которой собрались представители Azeraluminium LLC, Азербайджанского инвестиционного холдинга и немецкой консалтинговой компании CMMC. Далее последовала совместная техническая оценка на заводе в Гяндже, где команда проанализировала операционные процессы с целью выявления практических мероприятий по экономии энергии и проведения анализа затрат и выгод.

Окончательный отчет послужит моделью для будущих инвестиций и рекомендаций по политике, направленной на ускорение энергоэффективности и декарбонизации промышленного сектора Азербайджана", - говорится в информации.