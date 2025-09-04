Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Кыргызстан поддерживает достигнутые в Вашингтоне соглашения между Азербайджаном и Арменией

Кыргызстан Материалы 4 сентября 2025 11:16 (UTC +04:00)
Фото: Парламент Кыргызстана

Абдулло Джаноб
БИШКЕК/Trend/ - Кыргызстан поддерживает договоренности о мире, достигнутые между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу в ходе встречи с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, который находится с официальным визитом в Кыргызстане.

"Это историческое событие не только укрепит дружбу между двумя странами, но и будет способствовать стабильности и развитию в Южном Кавказе и регионе в целом", - сказал Тургунбек уулу.

На встрече главы парламентов обсуждали вопросы укрепления политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также развитие межпарламентского сотрудничества. Тургунбек уулу отметил заинтересованность Кыргызстана в развитии сотрудничества с Арменией на международных площадках и в рамках интеграционных объединений.

