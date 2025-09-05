Посол Ронен Краус о перспективных направлениях инвестиций Израиля в Карабах (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Израильские компании могут стать участниками и внести вклад в развитие Карабаха.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.

«Это уже мой второй срок работы в Азербайджане. Ранее я служил заместителем главы миссии с 2010 по 2015 год. К сожалению, тогда у меня не было возможности посетить Карабах. Но на этот раз я обязательно совершу туда поездку. Я с нетерпением жду своей первой поездки в Карабах.

Карабах является регионом, на развитие которого азербайджанские власти делают особый акцент. Я считаю, что израильские компании со своими технологиями, знаниями и опытом также могут внести вклад, будь то инновации, технологии, здравоохранение, академическая сфера с участием израильских университетов. Такие сферы как инфраструктура, водные технологии и сельское хозяйство вызывают интерес, и Израиль может стать частью и способствовать развитию Карабаха. Карабах также может стать туристическим направлением для израильтян», - отметил посол.

Использование солнца и ветра: перспективы «зеленой» энергетики

«Конечно, "зеленая" энергетика крайне важна. И Азербайджан, и Израиль получают большое количество солнечного света, а Азербайджан, в частности, обладает значительными ветровыми ресурсами, которые могут обеспечивать поставки более чистой и безопасной энергии», - отметил посол.

Краус напомнил, что COP29, прошедший в Баку в 2024 году, стал значительным достижением для Азербайджана, продемонстрировавшим важность его приверженности борьбе с изменением климата и поиску альтернативных источников энергии.

«В Израиле есть технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам более эффективно использовать эти чистые источники энергии — в основном солнечную, в меньшей степени ветровую. У нас уже реализованы несколько проектов, и мы будем рады поделиться этим опытом и знаниями с нашими друзьями в Азербайджане, чтобы совместно изучать новые пути улучшения и развития "зеленой" энергетики», - добавил посол.

Растущая роль SOCAR в газовом секторе Израиля

Р. Краус отметил, что Израиль рассчитывает на расширение участия Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в газовой разведке.

По его словам, энергетика является очень важной частью связей между двумя странами.

«Многие годы Израиль закупает большие объемы нефти у Азербайджана. Мы высоко ценим продолжение сотрудничества между Израилем и Азербайджаном в этой сфере. Я думаю, что оно обязательно продолжится и в будущем, поскольку это отвечает интересам обеих стран», - сказал посол.

Краус высоко оценил выход SOCAR на газовый рынок Израиля с приобретением 10-процентной доли в месторождении «Тамар» в начале 2025 года, отметив, что это была первая сделка SOCAR такого рода за пределами Азербайджана.

«Мы очень гордимся тем, что именно Израиль стал первой страной в этом направлении. Мы также рассчитываем на дальнейшее расширение участия SOCAR в газовой разведке. Компания также выиграла тендер на проведение геологоразведочных работ в газовой сфере в северной части Средиземного моря. Надеемся, что этот проект будет успешным и приведет к расширению сотрудничества в энергетической сфере», - добавил он.

Сельскохозяйственные инновации: превращая вызовы в возможности

Краус выразил надежду, что в Азербайджан придет больше израильских компаний для инвестиций в сельское хозяйство.

«Поскольку Израиль находится в пустынной зоне, у нас также наблюдается нехватка воды. Мы сумели преодолеть эти проблемы, находя альтернативные источники воды - будь то очистка сточных вод до уровня, когда почти 100% их повторно используется в сельском хозяйстве, или опреснение. В настоящее время у нас действует пять таких заводов, и мы планируем строить новые. Неиссякаемый источник воды из моря помогает нам справляться с нехваткой природной воды. В этом смысле сельскохозяйственные технологии, которые в Израиле крайне развиты, позволяют преодолевать вызовы, с которыми мы сталкиваемся в пустыне или при других климатических проблемах», - отметил посол.

Он подчеркнул, что Израиль делится своими знаниями с Азербайджаном и стремится передавать опыт в сфере сельского хозяйства и водных технологий.

«В Азербайджане уже работают несколько израильских компаний. Национальная водная компания Израиля Mekorot оказывает консультационную поддержку в различных проектах. Израильские компании уже начали пилотные проекты в Газахе и других регионах.

Надеюсь, что мы увидим всё больше израильских компаний, которые не только делятся знаниями, но и инвестируют, исследуют новые направления сотрудничества, используя передовые технологии орошения и улучшенные семена, способные противостоять изменению климата и повышать урожайность на той же площади земли. У нас есть технологии, позволяющие получать больше продукции с того же участка, что способствует продовольственной безопасности страны. Я уверен, что мы увидим всё больше примеров присутствия израильских компаний в Азербайджане», - добавил посол.

Исследование новых направлений сотрудничества

Посол отметил, что помимо сельского хозяйства и водных технологий, Израиль может предложить многое в других сферах, включая кибербезопасность, в которой Израиль уже активно работает в Азербайджане, и возможности в области искусственного интеллекта. У Израиля есть компании и опыт, которым можно поделиться.

Кроме того, Краус подчеркнул, что Израиль является ведущей страной в сфере медицинских технологий и оказывает содействие в повышении качества медицинской помощи.

«Туризм - это очень перспективная сфера для развития. В настоящее время между Израилем и Азербайджаном работают две авиакомпании, и мы надеемся, что вскоре появится третья, что обеспечит более 20 рейсов в неделю между Тель-Авивом и Баку. Это позволит туристам из обеих стран приезжать друг к другу, а израильтянам использовать Баку как хаб, поскольку Azerbaijan Airlines (AZAL) осуществляет рейсы на восток и на запад. Также необходимо развивать транзитное сообщение.

С момента моего приезда месяц назад я видел, как многие израильтяне наслаждаются Баку, знакомятся с культурой. Всегда приятно встречать израильтян и слышать их положительные отзывы о атмосфере, об отношении и гостеприимстве. Я надеюсь, что мы увидим всё больше израильтян, приезжающих и наслаждающихся этой прекрасной страной», - добавил посол.

Визиты и совместные инициативы

«У нас запланировано много мероприятий. Пока нет конкретных дат и деталей, но как только они появятся, мы обязательно сообщим об этом СМИ. Могу сказать, что в ноябре Азербайджан примет Конференцию европейских раввинов. В начале ноября здесь соберутся более 500 раввинов из Европы, других стран и Израиля для участия в ежегодной конференции.

Я считаю, что это большое достижение для Азербайджана, страны с преимущественно мусульманским населением, что он принимает столь важную конференцию, демонстрируя особое внимание и отношение не только к еврейской общине, но и к этническим меньшинствам в целом. Это история, которую стоит рассказывать миру. К сожалению, в других странах мы всё реже видим подобное. Чем больше мир узнает о том, как Азербайджан с уважением и почтением относится к этническим меньшинствам, включая еврейскую общину, тем лучше», - подчеркнул Краус.

Баку спустя 10 лет: взгляд дипломата

В заключение Краус отметил, что спустя 10 лет он с радостью вернулся в Азербайджан.

«Я возвращаюсь в Азербайджан спустя десять лет после окончания моей предыдущей службы здесь. У нас, дипломатов, есть возможность выбирать направления работы, и когда я увидел, что Баку включён в список, я сразу сказал: «Ни одно другое место - только Баку». Пять лет, которые мы провели здесь, и профессионально, и с семьёй, были для нас крайне значимыми. Этот период стал по-настоящему ценным опытом для всех нас. Поэтому, когда меня выбрали вновь, я был очень рад, и мы были счастливы получить возможность вернуться.

Прошёл всего чуть больше месяца с момента моего возвращения, и я поражён увиденным: развитием страны, уровнем отношений между Израилем и Азербайджаном, поддержкой, которую Израиль получает от Азербайджана, особенно в эти трудные времена, когда в Израиле продолжается война, а мы ждём освобождения наших 48 заложников. Поддержка и уважение, которые мы ощущаем на всех уровнях - от руководства до обычных людей, от человека к человеку, - чрезвычайно трогательны. Всё это подтверждает, что решение вернуться было абсолютно правильным», - подчеркнул посол.