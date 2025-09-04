Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Самолет, выполнявший рейс Стамбул-Самарканд, совершил вынужденную посадку в Баку

Общество Материалы 4 сентября 2025 09:51 (UTC +04:00)
Самолет, выполнявший рейс Стамбул-Самарканд, совершил вынужденную посадку в Баку

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Самолет Airbus A321 авиакомпании Centrium Air, выполнявший рейс по маршруту Стамбул–Самарканд, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщили Trend в аэропорту, причиной стала резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Отмечается, что самолет успешно приземлился в бакинском аэропорту в 08:29 по местному времени. Все соответствующие службы аэропорта были немедленно приведены в состояние повышенной готовности. Медицинская бригада оказала пассажиру первую помощь на месте, после оценки состояния было принято решение о его госпитализации в одну из столичных клиник.

Подчеркивается, что обеспечение здоровья и безопасности пассажиров является одним из главных приоритетов Международного аэропорта Гейдар Алиев. С этой целью все службы работают оперативно и в полной координации.

Лента

Лента новостей

Читать все новости