Самолет, выполнявший рейс Стамбул-Самарканд, совершил вынужденную посадку в Баку

БАКУ /Trend/ - Самолет Airbus A321 авиакомпании Centrium Air, выполнявший рейс по маршруту Стамбул–Самарканд, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщили Trend в аэропорту, причиной стала резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Отмечается, что самолет успешно приземлился в бакинском аэропорту в 08:29 по местному времени. Все соответствующие службы аэропорта были немедленно приведены в состояние повышенной готовности. Медицинская бригада оказала пассажиру первую помощь на месте, после оценки состояния было принято решение о его госпитализации в одну из столичных клиник.

Подчеркивается, что обеспечение здоровья и безопасности пассажиров является одним из главных приоритетов Международного аэропорта Гейдар Алиев. С этой целью все службы работают оперативно и в полной координации.