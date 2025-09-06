Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась на 1,99 доллара США или на 2,9% по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,48 доллара за баррель.

Об этом сообщили Trend источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 1,99 доллара или на 2,93%, составив 66,01 доллара.

Цена нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,88 доллара или на 3,34% и составила 54,33 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 1,96 доллара или на 2,91% и составила 65,36 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.