Генсек Совета представителей Бахрейна посетил могилу великого лидера и Аллею шехидов (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с генеральным секретарем Совета представителей Королевства Бахрейн Мохаммедом Ибрагимом Ас-Сиси Аль-Буайнайном 5 сентября почтила память архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле на Аллее почетного захоронения.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Затем делегация посетила Аллею шехидов, где отдала дань уважения памяти героических сынов и дочерей Отечества, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны, возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».

Делегацию сопровождали заместитель руководителя Аппарата Милли Меджлиса Рустам Махмудов и другие официальные лица.