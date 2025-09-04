В Измире состоялся IV Энергетический форум Азербайджан – Турция

БАКУ/Trend/ - В турецком городе Измир под сопредседательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара состоялся IV Энергетический форум Азербайджан – Турция.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, выступая на открытии форума, министр Парвиз Шахбазов отметил, что Азербайджан и Турция на протяжении многих лет являются не просто партнерами в энергетической сфере, но и стратегическими союзниками, формирующими геоэкономический облик региона, вносящими вклад в мир, стабильность и устойчивое развитие, а также совместно обеспечивающими международную энергетическую безопасность.

Министр подчеркнул, что политика, проводимая на основе принципа «Одна нация – два государства» и реализуемая главами государств в духе взаимного доверия и уверенности, вывела отношения между Азербайджаном и Турцией на беспрецедентный уровень в истории, став движущей силой всех энергетических проектов.

Было сообщено, что на сегодняшний день из Азербайджана в Турцию экспортировано свыше 120 миллиарда кубометров газа, из них более 35 миллиарда — по TANAP, и свыше 50 миллиарда — в Европу. За 8 месяцев текущего года в Турцию поставлено 6,6 миллиарда кубометров газа, а через Турцию в европейские страны — 8,3 миллиарда кубометров. Благодаря стратегическому союзничеству между Азербайджаном и Турцией был также обеспечен вклад в энергетическую безопасность Сирии — в короткие сроки в эту страну было направлено 60 миллионов кубометров газа.

"Энергетическое партнерство Азербайджан – Турция вступило в новый этап, укрепляющий нас как долгосрочных партнеров в сферах нефти, газа и возобновляемых источников энергии, а также усиливающий наши позиции на региональном и глобальном уровнях на фоне изменяющейся геополитической реальности. Ввод в эксплуатацию газопровода “Ыгдыр–Нахчыван”, подключение компании TPAO к проекту “Шафаг-Асиман”, начало поставок газа в Сирию, создание “зеленых энергетических интерконнекторов”, а также достигнутые договоренности по Зангезурскому коридору или "Маршруту Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) пишут новую, более сильную главу наших энергетических связей", - отметил министр.

Отмечено, что Зангезурский коридор является стратегическим маршрутом, обеспечивающим транспортировку как углеводородов, так и «зелёной энергии» из Каспийского моря и Центральной Азии на международные рынки через Нахчыван и Турцию. Этот коридор не только соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном, но и придаст новую силу энергетическим и коммуникационным связям с Турцией и другими тюркскими государствами, превратив наши страны в один из основных энергетических, транспортных и транзитных узлов Среднего коридора. В этом контексте было подчеркнуто значение ускорения создания электросетевых связей между Нахчываном и Турцией.

Также была затронута тема реализации интерконнектора «Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария» как одного из маршрутов экспорта и транзита «зелёной энергии» наряду с направлениями через Нахчыван и Зангезур.

В своём выступлении министр также упомянул о проектах турецких компаний в Кельбаджаре и Лачине, где реализуются четыре малые гидроэлектростанции общей мощностью 13 МВт, а также проект строительства ветровой электростанции мощностью 240 МВт в Кельбаджаре.

Отмечено, что форум, охватывающий широкий спектр направлений — от углеводородов до горнодобычи, от возобновляемой энергетики до энергетического регулирования, — укрепляет позицию азербайджано-турецкого энергетического союза как гаранта долгосрочной энергетической безопасности.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в своём выступлении отметил, что Турция и Азербайджан, обладая геостратегическим положением, богатыми природными ресурсами и развитой инфраструктурой, играют взаимодополняющие роли, а также вносят важный вклад в обеспечение региональной и глобальной энергетической безопасности. По его словам, благодаря мощной инфраструктуре и крепким связям Турция и Азербайджан продолжат оставаться надёжными партнёрами как в региональной системе поставок, так и на глобальных рынках.

С речью также выступил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, президент СОР29 Мухтар Бабаев, который рассказал о сотрудничестве двух стран в области энергетического перехода и солидарности по инициативам COP29, подчеркнув их вклад в решение климатических задач.

В рамках форума были заслушаны доклады рабочих групп по направлениям углеводородов и нефтехимии, электроэнергетического рынка, распределения и передачи электроэнергии, регулирования, энергоэффективности и горнодобычи.

Также состоялся круглый стол с участием энергетических компаний. В ходе обсуждений было достигнуто соглашение о сотрудничестве по следующим направлениям: укрепление энергетической безопасности, продолжение взаимодействия в глобальных и региональных энергетических организациях, совместная реализация двусторонних и многосторонних проектов в сфере электроэнергетики, а также поддержка инвестиционных проектов в энергетике и горнодобыче в Турции, Азербайджане и третьих странах.

В завершение был подписан Протокол IV Энергетического форума Турция – Азербайджан.