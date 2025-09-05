Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Вырос объем кредитов, выданных малому бизнесу в Азербайджане

5 сентября 2025
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - К концу июля текущего года объём кредитов, выданных субъектам малого бизнеса в Азербайджане, составил 1,529 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

Согласно информации, это на 25,8 млн манатов или 1,7% больше показателя на конец июня и на 13,1 млн манатов или 1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что к концу июля текущего года объём бизнес-кредитного портфеля азербайджанских банков составил 15,056 млрд манатов. Это на 87,9 млн манатов или 0,6% меньше показателя за предыдущий месяц и на 1,1 млрд манатов или 8,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

