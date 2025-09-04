Обнародованы данные о налоговых поступлениях в Азербайджане за январь-август

БАКУ/Trend/ - В январе‑августе через Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана в государственный бюджет поступили налоги в размере 11,6 миллиарда манатов (6,8 миллиарда долларов США), что составляет 105,4 % выполнения прогноза.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления увеличились на 333,6 миллиона манатов (197.9 миллиарда долларов США) или 3 %. Сборы от ненефтегазового сектора составили 8,4 миллиарда манатов (4,9 миллиарда долларов США), что соответствует 103 % выполнения плана.

По сравнению с прошлым годом сборы выросли на 690,4 миллиона манатов (405.9 миллиарда долларов США) или 8,9 %. Доля платежей ненефтегазового сектора в общей сумме составила 73,0 %, а нефтегазового — 27,0 %.

Кроме того, в январе-августе 2025 года обязательные государственные социальные взносы с фонда оплаты труда в рамках мер по "выведению из тени" число наемных работников составило 4,2 миллиарда манатов (2,5 миллиарда долларов США). Поступления из этого источника выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2 процента, или на 455,8 миллиона манатов (267,6 миллиона долларов США).

По внебюджетным организациям поступления увеличились на 13,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,8 миллиарда манатов (1,6 миллиарда долларов США).

Поступления по взносам на страхование от безработицы выросли на 11 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 148,2 миллиона манатов (87,2 миллиона долларов США). По внебюджетным организациям поступления увеличились на 12,3 процента и достигли 113,2 миллиона манатов (66,6 миллиона долларов США).

Поступления по обязательным медицинским страховым взносам выросли на 10,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 727,6 миллиона манатов (428 миллиона долларов США). По внебюджетным организациям поступления увеличились на 10,0 процента и составили 515 миллиона манатов (303 миллиона долларов США).