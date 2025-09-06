Китайская и турецкая компании подписали соглашение о сотрудничестве в области ветроэнергетики

БАКУ /Trend/ - Китайская компания Envision Energy,
специализирующаяся на производстве ветровых турбин, и турецкая
энергетическая компания Mensis Enerji заключили соглашение о
сотрудничестве в рамках реализации масштабного ветроэнергетического
проекта в Турции, сообщает Trend со ссылкой на Envision Energy.
Отмечается, что стороны планируют совместно развивать проекты
общей мощностью 4,5 ГВт.
Согласно информации, партнёрство объединяет глобальный опыт в
области чистых технологий и глубокое знание местного рынка, и, как
ожидается, реализация проекта ускорит развитие устойчивой
ветроэнергетики, создаст новые экономические возможности и рабочие
места, укрепит энергетическую инфраструктуру Турции, а также будет
способствовать достижению национальных целей по переходу к
экологически чистой энергетике к 2035 году.
Отметим, что на конец 2024 года общая установленная мощность
ветровой и солнечной энергии в Турции составляла около 32 ГВт.
Планируется, что к 2030 году эта мощность увеличится до 51 ГВт, а к
2035 году — примерно до 120 ГВт, что почти в четыре раза больше
текущих показателей. Иными словами, для достижения цели на 2030 год
ежегодный ввод ветровых и солнечных электростанций должен
охватывать в среднем около 3,1 ГВт. После 2030 года темпы роста
должны значительно ускориться — в среднем до 13,8 ГВт в год, чтобы
выполнить амбициозную задачу на 2035 год. Такой резкий рост требует
активных действий уже в ближайшие годы, а также пересмотра целей на
2030 год в сторону повышения.
Кроме ветровой и солнечной энергии, планируется увеличение
установленной мощности других возобновляемых источников энергии на
4 ГВт к 2030 году по сравнению с уровнем конца 2024 года. Также
установленная мощность ядерной энергетики должна достичь 4,8 ГВт к
2030 году. Между 2030 и 2035 годами запланирован ввод дополнительно
2,4 ГВт мощности ядерных электростанций, тогда как рост мощности
других возобновляемых источников энергии в этот период не
предусмотрен.