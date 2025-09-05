Сократился пассажиропоток через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За первые 4 месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года) пассажиропоток через иранские аэропорты сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 июля 2024 года).
Как сообщает Trend, об этом говорится в информации Иранской компании аэропортов.
Согласно статистике, за 4 месяца через иранские аэропорты было перевезено 10,6 млн пассажиров.
За аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 13,3 млн пассажиров.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.)
|
Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (21 марта-20 апреля)
|
3 632 394
|
2 882 662
|
2%
|
2-й месяц (21 апреля-21 мая)
|
3 554 913
|
3 521 747
|
5%
|
3-й месяц (22 мая-21 июня)
|
2 527 781
|
3 529 814
|
-28%
|
4-й месяц (22 июня-22 июля)
|
929 951
|
3 406 564
|
-73
|
Итого
|
10 645 039
|
13 340 787
|
-20%
Согласно статистике, за 4 месяца было перевезено больше всего пассажиров - 3,8 миллиона - через иранский аэропорт Мехрабад, 2,73 миллиона - через аэропорт Мешхед, 804 тысячи - через аэропорт Шираз.
Добавим, что за прошлый иранский год (20 марта 2024-20 марта 2025) через иранские аэропорты было перевезено 35,6 млн пассажиров. Пассажиропоток вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).
Отметим, что в Иране активны 57 гражданских аэропортов. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.