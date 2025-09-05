Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Сократился пассажиропоток через иранские аэропорты

Экономика Материалы 5 сентября 2025 05:36 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - За первые 4 месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года) пассажиропоток через иранские аэропорты сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 июля 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации Иранской компании аэропортов.

Согласно статистике, за 4 месяца через иранские аэропорты было перевезено 10,6 млн пассажиров.

За аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 13,3 млн пассажиров.

Месяц

Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.)

Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.)

Процентное изменение

1-й месяц (21 марта-20 апреля)

3 632 394

2 882 662

2%

2-й месяц (21 апреля-21 мая)

3 554 913

3 521 747

5%

3-й месяц (22 мая-21 июня)

2 527 781

3 529 814

-28%

4-й месяц (22 июня-22 июля)

929 951

3 406 564

-73

Итого

10 645 039

13 340 787

-20%

Согласно статистике, за 4 месяца было перевезено больше всего пассажиров - 3,8 миллиона - через иранский аэропорт Мехрабад, 2,73 миллиона - через аэропорт Мешхед, 804 тысячи - через аэропорт Шираз.

Добавим, что за прошлый иранский год (20 марта 2024-20 марта 2025) через иранские аэропорты было перевезено 35,6 млн пассажиров. Пассажиропоток вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

Отметим, что в Иране активны 57 гражданских аэропортов. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.

