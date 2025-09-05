Сократился пассажиропоток через иранские аэропорты

БАКУ /Trend/ - За первые 4 месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года) пассажиропоток через иранские аэропорты сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 июля 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации Иранской компании аэропортов.

Согласно статистике, за 4 месяца через иранские аэропорты было перевезено 10,6 млн пассажиров.

За аналогичный период прошлого года через иранские аэропорты было перевезено 13,3 млн пассажиров.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта-20 апреля) 3 632 394 2 882 662 2% 2-й месяц (21 апреля-21 мая) 3 554 913 3 521 747 5% 3-й месяц (22 мая-21 июня) 2 527 781 3 529 814 -28% 4-й месяц (22 июня-22 июля) 929 951 3 406 564 -73 Итого 10 645 039 13 340 787 -20%

Согласно статистике, за 4 месяца было перевезено больше всего пассажиров - 3,8 миллиона - через иранский аэропорт Мехрабад, 2,73 миллиона - через аэропорт Мешхед, 804 тысячи - через аэропорт Шираз.

Добавим, что за прошлый иранский год (20 марта 2024-20 марта 2025) через иранские аэропорты было перевезено 35,6 млн пассажиров. Пассажиропоток вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).

Отметим, что в Иране активны 57 гражданских аэропортов. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.