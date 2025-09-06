В Баку грузовик упал с моста (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку в поселке Биладжары произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Trend, грузовик, потеряв управление, упал с моста на автомобили.

Сообщается о наличии пострадавших.

xxx

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории Бинагадинского района Баку, в поселке Биладжары, где несколько граждан оказались зажатыми в автомобиле.

На место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, а также Бакинского регионального центра.