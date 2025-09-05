В Азербайджане на импорт одной из категорий автобусов установлена ​​новая таможенная пошлина

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, для каждой единицы автобусов с электроприводом, не имеющих сидений, поручней и мониторов, установлена ​​импортная таможенная пошлина в размере 15 процентов.

Другим решением, на основании подтверждающего документа министерства экономики, импорт автобусов без сидений, поручней и мониторов, работающих исключительно на электрическом двигателе и классифицируемых в подкатегории "Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности" как "8702 40 000 2", осуществляемый резидентами промышленных парков в целях промышленного производства (сборки), освобождается от уплаты таможенной пошлины в период с 1 августа 2025 года по 1 января 2027 года.

