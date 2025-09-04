Продолжается строительство автодороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4 (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Государственной программой «По совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы», утверждённой указом Президента Азербайджанской Республики, Азербайджанским агентством автомобильных дорог продолжается строительство автомобильной дороги Пиршаги–Новханы–Хырдалан–М4.

Об этом передает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что автодорога протяжённостью 29 километров строится по технической категории 1B и будет состоять из шести полос движения.

В рамках проекта предусмотрено строительство 9 транспортных развязок, 13 путепроводов, 1 канального моста и 2 путепроводов тоннельного типа (открытого и закрытого).

На сегодняшний день выполнено:

• по 4 мостам – 90% работ,

• по 1 мосту – 80%,

• по 2 развязочным мостам – 76%,

• по 1 развязочному мосту – 45%,

• по 1 развязочному мосту – 5%,

• по одному тоннельному путепроводу – 85%.

Одновременно продолжается строительство надземных пешеходных переходов на 3-м и 19,5-м километрах дороги.

Кроме того, в рамках проекта ведутся работы по установке:

• 12 прямоугольных переходов,

• 28 круглых труб различного диаметра,

• дренажных ям, дренажных труб разных размеров, а также резервных труб вдоль трассы

В настоящее время проводится демонтаж части жилых и нежилых объектов, попадающих в зону строительства дороги, перенос коммуникационных линий и другие необходимые мероприятия.

Помимо этого, по трассе:

• на участке протяжённостью 9 км завершено строительство земляного полотна (раскопка, отсыпка, замена непригодного грунта на качественный материал),

• на участке протяжённостью 7 км завершены работы по строительству нижнего и верхнего слоёв дорожного полотна, укладке асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин.

В то же время:

• на 22,3–28,9 км участке дороги, на территории Джейранбатанского водохранилища продолжается строительство около 1 км земляного полотна,

• возводится мост через автодорогу М-1,

• ведётся строительство путепровода на участке дороги, соединяющем её с городом Хырдалан.

В целом физический прогресс по проекту составляет примерно 51%.

Строительные работы выполняются в соответствии со «Строительными нормами и правилами», с соблюдением технологической последовательности и высоким качеством. В целях завершения проекта в установленные сроки на объект мобилизованы необходимая техника и рабочая сила.

Строительство новой автодороги создаст возможность для удобной и эффективной транспортной связи населённых пунктов, расположенных на северо-востоке Абшеронского полуострова, с северным регионом страны через автодорогу Баку–Губа–госграница с Российской Федерацией, а также с западным регионом через автодорогу Баку–Шамахы–Евлах, без необходимости въезда в столицу.

