Работы на автодороге Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд будут завершены в 2026 году

АГБЕНД /Trend/ - Работы на автодороге Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд будут завершены весной 2026 года.

Как передает корреспондент Trend, об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления Государственного агентства автомобильных дорог Ильхам Сулейманов.

По его словам, общая протяженность автодороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд составляет 123,6 километра, и эта дорога спроектирована согласно первой технической категории.

"Ширина проезжей части варьирует от 14 до 21 метра. На 78-километровом участке дороги построено 6 полос движения, а на оставшемся 45,6-километровом участке – 4 полосы. На дороге построено 28 мостов, 16 из которых - над водными переправами, остальные - путепроводы. На дороге построено восемь развязок и три тоннеля общей протяжённостью чуть более 12 километров. В настоящее время физический прогресс по работам на трассе составляет 95%", - отметил И. Сулейманов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!