Мировой финал ICPC будет способствовать развитию ИТ-индустрии в Азербайджане - Фариз Исмаилзаде

БАКУ /Trend/ - Мировой финал 49-го международного межвузовского конкурса по программированию (ICPC) внесет вклад в развитие ИТ-индустрии в Азербайджане.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде на пресс-конференции, посвященной мировому финалу ICPC 2025, сообщает Trend.

По его словам, проведение мирового финала ICPC 2025 в Баку принесет Азербайджану значительную пользу.

"Этот конкурс будет способствовать развитию как ИТ-индустрии, так и образования. В нем участвуют азербайджанские студенты, наши компании налаживают контакты с организаторами и спонсорами", - отметил он.

Фариз Исмаилзаде подчеркнул, что благодаря ICPC развитие ИТ-сферы в стране ускорится.

"В Азербайджан приезжают студенты ведущих университетов США, Европы и Азии. В будущем многие из них займут руководящие должности, и их знание о нашей стране и ее потенциале будет способствовать как продвижению Азербайджана, так и развитию ИТ-сотрудничества", - сказал он.

