Швейцарские школьники приняли участие в проекте, посвященном Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Дней ЮНЕСКО в швейцарском городе Цюрих был реализован проект под названием «Интеграция и Швейцария». Автором и руководителем проекта выступил руководитель Культурного центра азербайджанцев в Швейцарии Гасым Насиров. Мероприятие прошло в одной из гимназий Цюриха при участии 160 швейцарских школьников.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Основной целью мероприятия стало знакомство с азербайджанской культурой, продвижение мультикультурных ценностей и поощрение взаимной интеграции среди молодежи. В рамках проекта учащиеся получили обширную информацию о богатой истории, культурном наследии и национальных ценностях Азербайджана.

Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия стали азербайджанские национальные танцы, представленные под руководством нашей соотечественницы и преподавателя танцев Марии Хан-Хойской, проживающей в Женеве. Танцы вызвали большой интерес, и многие ученики за короткое время разучили наши национальные танцы и продемонстрировали их на сцене.

В завершение участники поделились своими впечатлениями о проекте, отметив многообразие азербайджанской культуры и вдохновляющее воздействие танцев.

