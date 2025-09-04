Назван объем выданных кредитов крупному бизнесу в Азербайджане в прошлом месяце

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец июня текущего года объем кредитов, выданных субъектам крупного предпринимательства в Азербайджане, составил 8,508 млрд манатов.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана, это на 21,4 млн манатов или на 0,25% больше, чем на конец мая.

Таким образом, по состоянию на конец мая текущего года объем кредитов, выданных субъектам крупного предпринимательства в Азербайджане, составил 8,486 млрд манатов.

Следует отметить, что на конец июня текущего года объем портфеля бизнес-кредитов азербайджанских банков составил 15,144 млрд манатов.

Напомним, что по состоянию на 1 июля текущего года в Азербайджане действовало 966 субъектов крупного предпринимательства. Субъекты крупного предпринимательства составляют 0,5% от общего числа коммерческих организаций страны. Основная их часть создана в сферах "Торговля; ремонт автотранспортных средств" (22,8%), "Обрабатывающая промышленность" (13,3%), "Строительство" (11,6%) и "Транспорт и складирование" (6,3%).

