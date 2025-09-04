ING назвала прогнозы по росту ВВП Азербайджана до 2028 года

БАКУ/Trend/ - Нидерландская банковская группа ING опубликовала прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана на ближайшие годы, сообщает Trend.

Согласно документу, в 2025 и 2026 годах экономика страны вырастет на 2,5 процента, тогда как в 2027 году ожидается замедление темпов роста до 2 процентов.

В квартальном разрезе, по оценкам ING, в третьем квартале 2025 года рост ВВП Азербайджана составит 2,5 процента, а в четвёртом квартале усилится до 4 процентов.

Отметим, что согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-мае 2025 года в стране было произведено ВВП на сумму свыше 50 миллиардов манатов, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики сократилась на 3%, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 3,9%.

На производство ВВП пришлось: 36,2% — промышленность, 9,9% — торговля; ремонт транспортных средств, 7,0% — транспорт и складское хозяйство, 6,2% — строительство, 4,0% — сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,8% — размещение туристов и общественное питание, 1,8% — сфера информации и связи, 21,7% — прочие отрасли; чистые налоги на продукты и импорт составили 10,4% ВВП. ВВП на душу населения составил 4896,1 маната.