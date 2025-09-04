ЦБА стремится к еще большей цифровизации финансового рынка - Вюсал Халилов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана достиг определенного уровня цифровизации на финансовом рынке, но ее необходимо наращивать.

Об этом сказал заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов на пресс-конференции, посвященной мировому финалу ICPC 2025, сообщает Trend.

Он подчеркнул, что основной целью Центрального банка является содействие развитию финансового рынка.

"Если мы посмотрим на последние годы, то можем сказать, что основной движущей силой развития является цифровизация. Таким образом, каждый новый проект, каждый новый продукт и услуга поставляются в основном по цифровым каналам. В настоящее время мы нуждаемся в талантливых людях в цифровой сфере. Мы уже достигли определенного уровня цифровизации на финансовом рынке, но ее необходимо наращивать", - сказал В.Халилов.

По его словам, одна из основных причин, по которой Центральный банк поддерживает этот конкурс - это помощь в развитии большего количества талантливых специалистов, которые действительно профессионально выполняют свою работу.

"Среди основателей и основных движущих сил многих ведущих технологических организаций много выпускников ISPC. Мы считаем, что этот конкурс будет способствовать развитию финансового рынка, цифровизации страны", - сказал заместитель председателя.

